為提供農民良好的農業生產環境，台南市政府積極辦理農漁水路更新改善工作，今(18)日台南市長黃偉哲特地前往官田區中脇農地重劃區，關心農水路改善成果，他感謝中央、議會與南市府同仁的齊心努力，期盼透過農水路持續修繕工作，便利地方農產品運輸，增加農民收入，造福地方鄉親。

黃偉哲表示，打造友善的農業基礎建設，一直是南市府致力推動的政策，讓農民有安全、平坦的道路，才能進一步提升地方農業產值及收益。南市府近四年來不僅極力向中央爭取農水路改善補助經費，更自籌大筆市預算投入農地重劃區農水路改善，希望藉由中央與地方合力加碼推動農水路改善堅定力挺農民朋友，讓台南農產品耕作、銷售一路暢通。

地政局長陳淑美也指出，110年度早期農地重劃區農水路改善工程，於9月已全數完工，包含鹽水(十五)、新營(十二)、東山(五)及聖賢(九)、六甲(十二)及大屯(四)等區，投入總經費1.3億元，改善面積達496公頃，今(111)年度早期農地重劃區農水路改善工程，也於10月全數開工，包含鹽水(十六)、安溪寮(三)、西港(十四)、茅港尾(三)等區，預計總經費1.32億元，改善面積將達500公頃。

黃偉哲特地前往官田區中脇農地重劃區，關心農水路改善成果。(台南市政府提供)

台南市是科技新都，也是農業大城，更是國內核心經濟作物產地與重要糧倉之一，市長黃偉哲以區域均衡發展作為重要的施政主軸，指示地政局、農業局積極爭取經費，在近四年(108-111年)全市農漁水路更新改善投入經費計34.52億元，完成修繕農路約1,004公里、水路約134公里及漁路約104公里。

其中，今(111)年預計投入5.55億餘元辦理農地重劃區農水路改善，包含中央補助早期農水路改善經費1.32億元及緊急農水路改善經費1.33億元，及市府自籌編列市預算2.90億元，目前由地政局及各區公所如火如荼辦理中，全力為農民打造一個更完善、安全的農業生產和生活環境。

黃偉哲特地前往官田區中脇農地重劃區，關心農水路改善成果。(台南市政府提供)

地政局表示，今日視察的中脇農地重劃區西幹一路及西十路市預算農路改善工程成果，由行政院農業委員會農田水利署先將雙側水路修繕為鋼筋混凝土U型溝，改善後更為耐用，並大幅增進排水效率，再由南市府自籌市預算224萬，由官田區公所進行重新整修農路鋪設AC路面共603公尺，將農路寬度分別由3公尺拓寬至5.5公尺(西十路)、由3.5公尺拓寬至7.1公尺(西幹一路)，並劃設標線讓駕駛提高警覺，以促進交通安全，並大幅提升大型農機、農用車輛通行的效率，採收後的菱角可以高效高品質運送至市場。

黃偉哲上任以來，極度重視台南農業整體發展效益及改善農民工作環境，地政局及各區公所馬不停蹄辦理農地重劃區農水路改善作業。改善後的農水路，除有助於農業機械化的推廣及農特產品質保鮮，也提供農村地區更便利、更安全舒適的生活環境，對此，黃偉哲也再次強調，農村基礎建設的改善，將促使更多人返鄉務農，為農村注入新活力，他並承諾南市府會持續致力於農水路更新改善作業，讓台南的農林漁牧邁步向前。