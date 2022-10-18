再過2個月滿46歲的男星王少偉，曾是男團5566的成員之一，外型高大帥氣，出道以來不乏緋聞對象，但目前仍是黃金單身漢。他近日上節目自爆衣服都是媽媽洗的，被主持人Melody（殷悅）虧「媽寶」、「難怪沒結婚」。

王少偉最近在節目《11點熱吵店》透露，沒辦法忍受別人坐在自己的床，但他能坐其他人的床，因為自認衣服極度乾淨、整潔，從出生到現在都是媽媽洗的，儘管現在沒有一起住，媽媽都會來家裡把衣服帶回去清洗，所以家裡從來不用買洗衣機。

來賓何妤玟驚呼：「你沒有在自己洗衣服？」主持人沈玉琳也傻眼，開玩笑道：「你媽媽是看護？」另一名主持人Melody則睜大眼睛，不可置信地說：「你到現在你媽媽還幫你洗衣服？少偉，你真的是媽寶欸！你都（快）50歲了，你自己沒有洗過衣服！難怪你都沒有結婚！」Melody也表示，終於知道王少偉明明長得不錯又很紅，但一直未婚的理由，就是因為他是媽寶。

對此，王少偉解釋，因為爸媽為了想來看他，都會找各種理由，像是幫忙洗衣服或送吃的，且他認為小孩很黏媽媽代表感情很緊密。