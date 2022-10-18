新安東京海上產險表示，自即日起，汽車險保戶專屬「心安數位客服平台」改版上線，新增五大服務，讓民眾一機在手，客服隨時跟著走。

新安東京海上產險指出，近期積極運用數位技術，加速保險多元場景服務，去年9月將汽車保險差異化服務結合手機應用，將以往紙本保戶服務卡改為「隨行式QR Code」貼紙，讓民眾透過手機等行動裝置掃描QR Code後就可快速連結至「心安數位客服平台」，取得「彈性時間道路救援服務」、「申請理賠」、「現場處理」、「溫馨提醒」、「我要找客服」等保戶常用之理賠服務。

為滿足汽車險客戶需求，新安東京海上產險表示，「心安數位客服平台」此次改版，除既有的「彈性時間道路救援」、「現場處理」等理賠服務外，再擴增「保單補發」、「異動申請」、「我要續保」、「線上繳費」及「強制險電子式保險證下載」等5項保戶常用的保單服務，同時優化流程，保戶只要用手機掃描「隨行式QR Code」後就可取得相關服務，讓民眾需要保險服務或車禍事故時，不會感到無法掌握或慌亂不安。如保戶驗車時，若忘攜帶強制證，即可掃描「隨行式QR Code」進入「心安數位客服平台」後可選擇「強制險電子式保險證下載」，輸入要保人或被保險人身分證字號及車號即可直接下載，讓保戶可以更快速、更便利的完成驗車程序。