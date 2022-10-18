國內最大綠能產業平台「台灣國際智慧能源週」將於明(19)日在南港展覽館一館正式登場。因應年初政府淨零碳排路徑公布，今年展覽雖維持過往250家廠商左右，但設置近1000個攤位，攤位數卻成長43％，創下歷年新高，且「智慧儲能」攤位相較去年是倍數增長。

「這是國際最佳展示櫥窗！」外貿協會副秘書長李惠玲，今年能源周涵蓋整個綠能供應鏈平台，不僅僅是開發商，整個供應鏈像是水下基礎、甚至教育訓練機構等都納進來參展。

她說，今年還首次新增「台灣國際多元創能展」、「台灣國際淨零永續展」兩大新展。前者納入氫能、地熱、海洋能、小水力等新能源技術與方向。後者共有12國業者及6個國家館參與展出。

國發會副主委高仙桂表示，年初國發會公布台灣2050淨零排放路徑的四大轉型、兩大治理基礎，及十二項關鍵戰略外，預計年底會再正式公佈具體實施內容，落實零碳願景。

台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan)共有「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」等五大再生能源展區。台電是首次參加「淨零永續展」，副總經理徐造華指出，公司會透過供電端、電網端、需求端等三個面向，由低碳、減碳循序漸進地走向零碳未來。