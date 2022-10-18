翻轉家鄉！民進黨嘉義縣長候選人翁章梁今(18日)在臉書PO出他的【一碗麵的時間】EP.15，談「翻轉家鄉」的烏魚子彩虹拌麵，用一碗麵的時間和大家聊聊不簡單的嘉義。他說當初投入社會運動受到家裡反對，但相信現在父親在天之靈會很高興有個縣長兒子。翁章梁還形容自己執政3年半就像學開車，一開始不敢開快，等自己瞭然車子的性能之後，才會催下去。

「大家午安，我用一碗麵的時間陪大家吃午餐！」翁章梁說自己從小在農村長大，爸媽農忙時，小孩子得自己學會餵飽自己，不然就得餓肚子。這次他與民進黨發言人黃彩玲一起煮碗麵，產地直送帶上嘉義優鮮食材，用一碗麵的時間和大家聊聊不簡單的嘉義。

翁章梁說，他年輕時是個很浪漫的熱血青年，有六個姊姊的他是家中獨子，很受父母看重，他後來去搞社會運動，受到家裡反對，但他堅持要幫農民爭取農保。現在在政壇做出一點成績，他說爸爸在天之靈如果知道，務農的人有一個當縣長的兒子，相信他會很高興。

「我高調不起來。」翁章梁被問到他以前被高雄市長陳其邁稱是「意氣風發的街頭小霸王」，但黃彩玲覺得他有點低調？翁章梁強調，他有一個哲學就是，剛開始學開車的時候，不敢開快車，因為不曉得車子的性能，當所有的東西都穩定，自己也瞭然，後面他才會催下去，所以現在執政3年半，慢慢有點成績跑出來。