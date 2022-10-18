雖然已是無關晉級的「消化試合」的比賽，中華隊在預賽與委內瑞拉打得難分難捨，正規7局打完雙方3比3平手，延長賽第8局徐基麟成功守成無失分，最後靠著曾宸佐再見安打以4比3擊敗委內瑞拉，以5連勝晉級超級循環賽。

中華隊在預賽打出4連勝，昨天擊敗南非隊後就確定以A組第一晉級超級循環賽。隨著上午的哥倫比亞以7比0擊敗德國隊後，本屆U23世界盃A組3支晉級球隊底定，由中華隊、日本、哥倫比亞晉級，中華隊也確定帶著2勝優勢進到複賽。

預賽最終戰中華隊推出李晨薰先發，這也是他本屆賽會首度登板。1局下中華隊靠著李亦崴安打先馳得點，但2局上2出局後，李晨薰連續被敲3支安打失掉1分。

最終李晨薰2局投球中投出3次三振、1保送，被敲4支安打、失1分，最快球速154公里，3局上中華隊換上巴青少，但他在2出局後被委內瑞拉第4棒奇里諾斯敲出陽春炮，也讓中華隊陷入1分落後。

不過中華隊展現韌性，6局下靠著顏國晉、楊竣翔安打追平，曾宸佐再補上關鍵安打打回超前分，7局上中華隊換上郭定泓後援，但他也挨奇里諾斯狙擊，也讓比賽進入延長賽。

突破僵局制第8局中華隊換上徐基麟，他先讓首棒打者點出投手前滾地球，傳三壘封殺跑者，接著讓打者再打出二壘方向滾地球，陳聖平策動雙殺守備，也讓委內瑞拉無功而返。

8局下輪到中華隊進攻，張聖豪挨觸身球形成滿壘，曾宸佐敲出中外野再見安打，率隊以5連勝晉級複賽。