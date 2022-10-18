女星「向太」陳嵐是演藝圈有名的女強人，23歲時嫁給向華強，婚後成為先生的賢內助，讓向家在香港演藝圈有一定的地位，向太也給外界「富婆」形象；63歲的向太最近突然分享一段珍貴影片，畫面中是約30年前的她，她在零美顏和濾鏡狀態下美得不思議，讓網友被美呆驚呼「比郭碧婷漂亮」。

向太今（18日）晚間在微博分享一段短影片，她表示這是由先生向華強收藏著，因為在30幾年前是沒有濾鏡或美顏，更沒有拉長腿修圖的年代，這些畫面顯得格外珍貴，「用多少錢都買不到的禮物」，決定讓大家看看當年的自己。

向太30年前零P圖模樣曝光，美到讓網友大吃一驚。（圖／摘自向太Tiffany陳嵐）

在影片中能看到分別是1990年至1995年間的向太，有她和先生向華強出席各種活動的合照，也有去旅遊渡假，還有拍戲之餘的時候，讓人驚豔的是，向太年輕時著實是個大美人，在零修圖狀態下美艷動人，還有雙大長腿，與現在豐腴模樣差很大，令不少網友看傻眼。

許多網友被向太年輕模樣美呆，紛紛留言驚呼，「集美貌與才華於一身的女子」、「郭碧婷輸了」、「有被向太驚豔到，那年代還沒有美顏，是真的美」、「天然大美女」、「我真的看了好多遍！太美了吧！」、「媳婦郭碧婷很漂亮，沒想到向太年輕更漂亮」。