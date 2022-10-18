關懷鄉親、關懷長輩！民進黨南投縣長候選人蔡培慧今(18日)進行宣傳車掃街行程，除了利用大聲公向鄉親訴說理念外，她也親自伸出手與熱情的草屯鎮鄉親握手。蔡培慧說自己是阿公阿嬤帶大的孩子，非常能夠理解隔代教養需要的愛與關懷，也能夠感同身受每一位在農村的長輩需要的資源。蔡培慧敬邀愛鄉土的南投鄉親一起站出來，翻轉南投，11/26投下神聖的一票。

「咱都是愛鄉土、愛清廉的南投人！」蔡培慧在臉書發文說：阿慧是農村出身，爸爸是麵包師傅，媽媽是有在工廠工作、也有擺過攤的母親；她是阿公阿嬤帶大的孩子，非常能夠理解隔代教養需要的愛與關懷，也能夠感同身受每一位在農村的長輩需要的資源。

蔡培慧說，阿慧今天下午在草屯鎮掃街，遇到很多熱情的鄉親為她加油打氣，給她很多寄託與期待，她很珍惜每一次大家願意對她說鼓勵的話。雖然一切都不容易，但大家都知道這次是距離「翻轉南投」最近的時刻，我們要勇敢站出來！

她高呼，11/26南投縣長候選人投給蔡培慧，也幫忙拉票喊，草屯鎮長候選人投給曾煌棊，並特別感謝南投縣議員廖梓佑、蔡銘軒、李帛璋。