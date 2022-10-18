九合一選舉剩下不到兩個月，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中，國民黨南投縣長候選人許淑華14日和南投縣議員候選人陳淑惠，在水里民生路舉辦聯合競選總部成立大會，許淑華今（18）日在臉書上表示，將「護農民顧經濟、力拼觀光發展」，引發討論。

許淑華在臉書表示，擔任立委八年來，她與關心水里的議員、代表、里長一起合作，爭取近億元水保經費，挹注水里鄉野溪整治、邊坡改善，讓農民出入更安全，更協助水里地方國中小更新設備、場地，同時也串連相關資源協助地方弱勢族群。許淑華承諾，「未來我會和大家繼續努力，在交通上，爭取131線連結國姓南港147線拓寬、台16線民和段今年底取得實質工程進行，使居民往來安全」。

許淑華接著說，「在農業上，帶頭到國內外行銷水里農產；在社福上，落實一學區一日照中心服務，成立青農基金，讓長者安心養老、家人放心打拼；在觀光上，設立國際級親水遊憩區，推動國際水里玩水節以及水里溪水上極限運動，將遊客留在水里，帶動經濟發展」，最後許淑華也感謝在總部成立當天來到現場支持的鄉親朋友們，也謝謝詹登雲主委及所有幹部。

許淑華強調，「對於南投我有三大主軸十大願景，希望能與大家繼續努力，從各方面發展、建設南投，要讓南投成為全齡宜居的好地方」。