藝人郭亞棠曾擔任過電玩遊戲主持人，後來轉型成本土演員，以《嫁妝》洪家芬一角打開知名度，近日在民視8點檔《市井豪門》中演出雷洪的小女兒「妞妞」，劇中她與男星林琮軒有感情戲，先前郭亞棠就曬出與林琮軒的親密背後擁抱照令許多觀眾期待他們的對手戲；近日郭亞棠曬出一組床照宣傳作品，讓網友暴動喊「有夠水」。

女星郭亞棠今（18日）發文寫下：「我就想問問～有這樣的女朋友...你還不馬上來撲倒居然給我跑去大醉？昨晚的一軍大失蹤，原來是傷心難過喝酒醉...難道是妞妞穿錯衣服嗎？威～開玩笑的啦！」她曬出多張未播出鏡頭照片，並呼籲觀眾持續觀看《市井豪門》。

照片中郭亞棠只穿著白襯衫，她雙口舉在胸前，似乎準備解開扣子，半跪在床上露出一截白皙腿根，纖細美腿讓網友看到臉紅心跳，拍到一半她躺在床上朝鏡頭伸手，男友視角下的郭亞棠甜美可愛，令許多網友心動。不少粉絲大讚：「哇哇哇！那有夠水」、「上面釦子再解一顆會更性感」、「那我肯定是下班即回家的呀」、「當然馬上⋯⋯撲上去囉」、「性感的妞妞，實在是太辣啦」、「撲倒這種事情交給我來吧！」

郭亞棠在劇中與資深演員雷洪飾演父女，兩人雖然是首次合作，不過郭亞棠一直在民視拍戲，也算是看著她在民視長大，從小女孩變成小女人，演起戲來也很有默契。