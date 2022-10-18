「八點檔女神」白家綺和前夫育有2女，2018年和演員吳東諺再婚，婚後又接連生下一對兒女，升級成幸福4寶媽，不過她依舊保有火辣身材，今(18日)曬出一張性感泳裝照，前凸後翹S曲線，讓網友都稱羨不已。

白家綺和吳東諺近日到美國補度蜜月，還順便慶祝結婚4周年，今白家綺在臉書曬出泳裝美照，透露當初收到泳衣時，覺得太性感了，不太好意思穿，畢竟已是4寶媽，老公則說不然等出國度蜜月的時候穿，沒想到等了快2年，終於可以穿到了。

白家綺和吳東諺到美國補度蜜月。(圖／取自吳東諺臉書)

白家綺極品身材完全不像生過4胎。(圖／取自白家綺臉書、IG)

只見她穿上紅色連身高衩泳衣，渾圓雪乳呼之欲出，胸下更開2洞，讓白皙肌膚若隱若現，而下半身高衩設計，讓她一雙纖長美腿展露無遺，好身材完全看不出是4寶媽，讓網友都驚呼連連，「不科學啊，4寶媽也太美了」、「性感迷人」、「真的看不出來生4個，太強了」、「天呀，辣翻天，這是流量密碼無誤」。

此外，白家綺和吳東諺也同步在IG曬出親吻合照，好感情羨煞不少人。其實，白家綺20歲就當媽，和前夫共同創業開餐廳，結果因金融風暴倒閉，負債六百多萬，她也因此離婚，因為前一段婚姻讓她不再相信愛，因此一開始果斷拒絕吳東諺追求，還說出「我不是你這個水平可以追的」、「這輩子我都不可能愛上你」等傷人的話，但吳東諺卻用超乎想像的耐心包容她、癡心等候，才讓她漸漸打開心房。