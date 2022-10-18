美聯社報導，過去一星期，俄羅斯的飛彈襲擊摧毀了烏克蘭大約30%的發電廠與變電所，導致大面積停電。除此之外，自來水與瓦斯系統也都斷絕，許多城鎮的生活模式幾乎倒退回中世紀時期，居民靠柴光照明與煮食，從井裡取水。

哈爾科夫州的基夫沙里夫卡鎮(Kivsharivka)，是烏克蘭最近才收復城鎮，8歲的小男孩阿丹•潘琴科(Artem Panchenko)與祖父母同住，受到砲火攻擊，他的家是個半毀的公寓樓，現在缺電、缺水、缺暖氣，他必須收集木材生火，才能煮食與取暖。

由於沒有自來水，烏克蘭人尋找井水，或是消防用水。(圖/美聯社)

這樣的生活已持續3個星期，附近的居民大致也如此，互相幫助是唯一的辦法，晚上大家一起在戶外生火做飯。

阿丹說：「天氣很冷，又沒有暖氣，睡覺也必須穿著外套。」

缺少燃料，烏克蘭人鋸下公園裡的樹劈為木柴。(圖/美聯社)

37歲的帕利亞尼察(Viktor Palyanitsa)也是每天在收集木柴，他剛好有一台獨輪車，收集木柴就方便的多。他表示，收集到的木頭應該足以支撐整個冬天。他現在居住的地方是不是原本的家，因為他的家以前是用瓦斯供暖而沒有壁爐，而且所有窗戶都被彈片炸毀了。

哈爾科夫地區首長塞門努卡(Roman Semenukha) 表示，有關部門正在努力恢復該地區的電力供應，也將修復自來水和瓦斯等基礎設施。他說：「在完成修復之前，社會局正在努力為居民提供柴火。」

一群人用電鋸砍倒公車站附近的行道樹，做為木柴分給大家。附近還有公園可以提供一些樹木，但是他們也警告社隨行的記者，草叢中可能埋有俄羅斯留下來的地雷，必須小心。