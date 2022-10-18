露太多反而不太好看！有男子在網上抱怨女友在辦公室上班「穿的太養眼」，他提到女友辦公室只剩女友和男主管2人，但女友卻穿著大露背衣服，還露出內衣，讓他為此也和女友大吵一架，另外女友也穿過超低胸衣服上班，女友卻認為「這樣還好」，對此，他也無奈自嘲「有像我一樣心臟大如此大顆的男友嗎？」；網友則表示「露太多反而不太好看」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示先前看到有女生因為穿露腿短褲上班和男友大吵，他認為跟自己的女友比起來簡直是小巫見大巫，他提到因為女友很怕熱，辦公室也是冷氣全開，但女友公司以男同事較多，先前有2位女友的女同事已經離職了，因此辦公室內只剩女友看男主管2人，其他都是在外場。

男子抱怨女友穿著太過清涼，竟然反被女友回應「穿著得體很正常」。（翻攝自Dcard）

他看到女友穿著大露背且露出內衣的穿著，直接看女友大吵，但是女友卻認為這樣的穿著「得體且正常」，女友還向他表示「男同事全都已婚」，讓他聽完大翻白眼，無奈嘆「有像我一樣心臟大如此大顆的男友嗎？」；另外他也分享女友穿低胸的衣服上班，要網友幫他評論是他的眼睛有問題，還是女友的說法正確。

文章一出，網友紛紛留言表示「她是什麼工作啊！為啥可以穿大露背工作」、「內衣外露真的不太好看」、「我看到也覺得蠻誇張、「辦公室可以穿這樣嗎」、「第一套太情趣了吧」、「露太多反而不太好看」、「不要穿內衣比較好看」、「怎麼有種剛跟別人打完架衣服被撕破的感覺」、「為什麼不穿胸貼就好，或是美背小可愛」。