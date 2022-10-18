許多人常常因為「不想努力了」成為被包養的人。一位女網友表示，最近她和高中比較親近的朋友開了同學會，得知女班長A被有錢大叔包養；沒想到過了幾天跟媽媽分享聚會照片後，那位包養A的有錢大叔，竟然就是自己的爸爸，媽媽更透露是A先來找爸爸的，讓她傻眼的說，「就算我媽不在意，我也覺得妳是臭X，但妳怎麼可以不跟我說？」

原PO在Dcard發文表示，自己原生家庭經濟狀況不錯，爸爸在某公司當顧問，平時還有玩股票，媽媽則是當少奶奶，因此原本在倫敦工作的她，因為疫情返台後就待業至今，想說休息個幾年陪伴爸媽，反正身上還有一些存款。

上周原PO參加高中同學會，回憶往年趣事、大聊感情和工作等近況，準備續攤時A因為有事先行搭車離開，她才得知A近來被有錢大叔包養，但也沒有什麼特別的想法。

沒想到過了幾天，原PO和媽媽分享同學會的照片時，媽媽竟認出A，說A跟爸爸關係很好，「是爸爸的小情人」，但媽媽也沒有特別的情緒，只說男人總需要放風、新鮮感，直到原PO強烈反應「小情人」是她的高中同學後，媽媽才又進一步透露，原來是A主動找上爸爸。

原PO回想後發現，當天A搭的車剛好跟她家的一模一樣，聚會後還私訊問她的人生規劃、開銷狀況、跟爸爸的感情，想套原PO的話、知不知道爸爸包養，「雖然我覺得妳很噁，明知是我爸還找上他，還敢毛遂自薦啊！就算我媽不在意，我也覺得妳是臭X，但妳怎麼可以不跟我說？」

對此，許多網友紛紛回應，「這年頭到底多少包養妹」、「不用包養網直接找妳爸是三X？看妳在國外就趁虛而入，合理懷疑她預謀很久了」、「好噁，那女生也太噁」。