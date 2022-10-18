民進黨台北市長候選人陳時中的「勘災政治學」引發熱議，媒體人張禹宣在臉書發文酸，終於知道陳時中引以為豪比國民黨候選人蔣萬安勘災「快半拍」是怎麼來的，只是闖紅燈、違規大迴轉、耍官威，能不快嗎？還虧事情做到一半落跑本來就是陳時中的專長：「看到台北市長比部長有戲，立刻辭職閃人」、「看到假勘災真作秀比原本行程有鎂光燈，立刻掉頭走人」，即便違規、闖紅燈、耍特權，也要完成這場精心策劃的大秀。

張禹宣揶揄，陳時中搞了這麼大一齣，就只為了比蔣萬安快到場，難怪昨天側翼跟競選團隊如此積極帶風向，一下慢半拍、一下蔣萬安挨轟，他想當時陳時中跟他的幕僚肯定在車上猛催駕駛，即便違規、闖紅燈、耍特權，也要完成這場精心策劃的大秀。

他指出，勘災政治學是政治人物的必修課，每逢天災人禍的媒體焦點，但卻不是簡單的「有到就好」，而是到場「看門道」還是「看熱鬧」，比起「when」到更重要的是「how」。

最為經典的莫過於2018年南台灣豪雨成災，總統蔡英文前往嘉義布袋勘災時，竟然搭乘雲豹甲車，高高在上的姿態，讓身陷泥水的民眾產生相對剝奪感，給人嫌髒不願下車的第一印象，雲豹甲車更將大量的積水排向路邊的民宅，非但沒幫忙還製造麻煩，而蔡英文甚至在車上「微笑揮手」把勘災當造勢掃街，表情管理完全出了大問題，即便最後下車與民同苦也為時已晚。

張禹宣指出，而這次北市勘災「搶頭香坐沙發」，誰比較早到其實只是「看熱鬧」，陳時中自己公布的影片中，只見陳時中故作姿態的站在封鎖線內邊緣，撐著傘有些無所適從，土木技師講解事故原因後，陳時中尷尬的慰問了幾句辛苦，莫名其妙脫口而出是「啊是從南港往忠孝東路六段哪個地方」，​詢問起南港其他區域的災情，然後呢？沒有然後了，從頭到尾就只聽到民進黨北市議員候選人王孝維不斷在罵台北市慢半拍，雨多大，都沒指揮中心很奇怪，還在輔選、市長丟臉，然後作秀完就悻悻然地走人去南港四分溪。

問題是上述的這些一般民眾在新聞上就查的到看的到，自己搞不清楚狀況非得要到現場妨害救災進度，結果只做了一件事狂罵台北市長柯文哲。張禹宣指出，當沒有受災戶可以展現親民或接地氣的一面時，勘災最重要的就是展現執行力與建設性，而陳時中搶著到場，卻只是讓人早早見識到他的一頭霧水，還有多討厭柯文哲，僅此而已。