中華隊今天在U23世界盃棒球賽預賽最終戰，靠著曾宸佐在延長賽8局下敲出再見安打，以4比3氣走委內瑞拉，敲出國家隊首支再見安打曾宸佐也十分開心，不過原本6局下就是由他敲安打回超前分，但郭定泓挨轟讓他勝利打點一度飛走，「還好隊友又給我機會。」

中華隊昨天擊敗南非隊後就提前以A組第一晉級，今天預賽最終戰與委內瑞拉之戰以無關晉級，但兩隊仍是打得難分難捨，首局中華隊靠著2支安打先馳得點，但委內瑞拉在2、3局各攻下1分逆轉。

6局下中華隊靠著顏國晉、楊竣翔安打追平，曾宸佐再補上1安攻下超前分，結果7局上郭定泓也挨奇里諾斯狙擊，也讓比賽進入延長賽。「當下想說我的勝利打點飛走了。」曾宸佐賽後笑著說，好在8局下中華隊無人出局攻佔滿壘，曾宸佐把握住再次當英雄的機會，敲出中外野再見安打。

曾宸佐表示，8局輪到他上場打擊時是抱持著享受的心情去做攻擊，「本來想說有碰到球就好，想辦法把球打到外野，沒想到會出現三不管地帶的安打。」他坦言自己不記得上次敲再見安打是什麼時候，「但穿上中華隊球衣打再見安打是第一次。」

從預賽第一場至今，曾宸佐表現漸入佳境，他指出，由於這次比賽是在台灣打，第一場比賽時自己有些緊張，但從第二戰開始自己就用比較開心的心情去享受比賽。