英國政府的減稅案引發一連串市場動盪後，入主唐寧街僅6周的首相特拉斯（Liz Truss），便面臨自家保守黨的請辭要求。

在此同時，特拉斯17日接受《BBC》獨家專訪時，為迷你預算引發的風波致歉，同時表示將繼續擔任首相。

儘管特拉斯政府面臨來自投資人和黨內議員的巨大壓力，但特拉斯仍堅持繼續帶領保守黨，直到下次大選。

不過保守黨議員公開要求特拉斯下台。英媒披露，據信保守黨約有100位議員已經向「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）提交對特拉斯的不信任函。

保守黨議員李察森（Angela Richardson）17日在《Times Radio》電台表示，特拉斯繼續擔任首相已不再站得住腳。

另一名議員瓦利斯（Jamie Wallis）則致函特拉斯，要求她下台。他在信中寫道，「相信你已經不再擁有領導國家和國會政黨的信心，希望你能請辭。」

反對黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）日前透過推特表示，「保守黨不再獲得英國人民的授權。」

就連前財政大臣歐斯本（George Osborne）也不看好特拉斯能繼續執政。他16日在電視台表示，「最有可能的結果是特拉斯在聖誕節前下台。」

即便承受外界壓力，特拉斯仍打算繼續帶領英國前進。她在受訪時表示，「我願意承擔責任，並為犯下的錯誤道歉。我希望幫助人民負擔能源帳單，但政府的步調太快，又走得太遠。所以我任命新財政大臣來恢復市場穩定。」

新任財政大臣杭特（Jeremy Hunt）上任4日便逆轉特拉斯大部分的減稅計畫。

特拉斯與前財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）在9月稍晚公布迷你預算，因缺乏明確財政來源引發市場激烈震盪，造成英鎊暴跌至歷史新低，夸騰上任僅37天就被革職，並引來國際貨幣基金（IMF）罕見的批評。