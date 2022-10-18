澳洲央行激進升息拖累 第三季近八成房屋跌價 23:032022/10/18 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲央行激進升息打擊房屋需求，第三季主要城市有將近8成的房屋和公寓價格下跌，數量較前一季大增近一倍。根據房地產研究機構CoreLogic分析，第三季有多達79.5％或2,405間房屋價格下滑，大幅高於第二季的1,293間。 全球股市承壓 美股拉美股獨秀 《傳產》升息推高成本 北市蝸居日益嚴峻 升息擋不住 美企發行高收債成本升高 #澳洲央行 #激進 #升息 #房屋 #近八成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財報季撥雲見日 美股勁揚 04:102022/10/18 全球財經 升息未止 債券基金連連失血 04:102022/10/17 投資理財 《金融》Q4投資 國泰證：股債各半、聚焦6大產業 16:292022/10/18 財經 《美股掃瞄》美銀財報靚+英減稅翻盤 美股強彈(2-2) 09:192022/10/18 財經 吳東亮：景氣未到谷底 但不必過分悲觀 04:102022/10/18 財經焦點 野村投信：金融債利差將迎投資價值 04:102022/10/18 產業特刊 股匯雙殺 台幣力守32元 台股萬三又沒了 04:102022/10/18 財經焦點 美國優質債券 打造資產安全氣囊 04:102022/10/18 投資理財 升息恐飆出驚人數字！美投資大咖自爆：我把錢砸進台灣 20:542022/10/18 財經 強勢美元釀巨大災難！新台幣貶破32元 最強市場也遭重創 15:442022/10/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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