澳洲央行激進升息打擊房屋需求，第三季主要城市有將近8成的房屋和公寓價格下跌，數量較前一季大增近一倍。根據房地產研究機構CoreLogic分析，第三季有多達79.5％或2,405間房屋價格下滑，大幅高於第二季的1,293間。