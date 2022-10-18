前立委黃義交17日晚間墜樓身亡，震驚外界。而他在豐富的從政經歷之外，過去的感情事件也再被提起，其中曾於1998年10月，和當時熱戀中的社交名媛何麗玲一起接受專訪，周刊18日重現完整內容，曝光2人心聲、未來規劃，以及對「那個人」的意見。

根據《風傳媒》18日轉載《新新聞》專訪內容，黃義交在宋楚瑜主掌台灣省政府時，擔任當時的省政府新聞處長兼發言人，因學養佳，溫文儒雅，既是政壇明星，也被視為宋楚瑜的親信人馬。但1998年時，黃義交捲入緋聞事件致形象受傷，後選擇離開省政府，並在同年年底攜手何麗玲接受《新新聞》專訪說明一切。

黃義交在訪談中回憶，離開省政府之後，就是在療傷止痛，和外界沒太多聯絡，但回顧自己16年的公務員生涯，跟過錢復、邵玉銘、胡志強、宋楚瑜等政壇菁英，受到政府的栽培，也在他們身上學到不少東西。

黃義交舉例，他從宋楚瑜身上學到了腳踏實地、鉅細靡遺；佩服胡志強的辯才無礙、機智；同時也期許自己講話能夠像錢復一樣非常優雅；像邵玉銘一樣，對於各種語言都能流利熟練的掌握運用。黃義交因此驚覺，自己在16年的官場浸淫與外放歷練後離開，對於政壇是一種浪費，同時也愧對納稅人過去對他的栽培。

對於參選立委，黃義交坦言，也是期望，和台中市民一起創造一個奇蹟，「一個真心懇求原諒的人，都可以獲得這個社會寬恕的回應！」黃義交也強調，選舉絕對沒動用何麗玲的錢。而據該周刊報導，何麗玲依然盡心盡力為黃義交張羅一切。

被問到周玉蔻，黃義交當時不願提這個名字。對於「那個人」揚言出書爆料，黃義交也儘量維持君子風度不想批評，表示不了解那個人要寫什麼，有點情緒時，也只說實在欺人太甚。一旁的何麗玲則脫口，「我的夜晚比她的白天光明」，最後還說不論黃義交是否當選立委，「我一定會嫁給他」。

黃義交當年果真成功當選立委，但他與何麗玲後來卻分手、並未結婚。黃義交傳出身亡消息後，何麗玲成爲熱搜字眼，但截至18日晚間，她未發表任何意見，而周玉蔻至18日晚間，也沒有對黃義交死亡發表意見。