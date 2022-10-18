美國公債市場浮現流動性不足問題，加上英國公債爆崩盤危機敲響警鐘，美國財政部緊急徵詢交易商對回購國債的看法，這項醞釀多時的計畫上路希望愈來愈濃，華爾街分析師預期時間就在明年5月。

周二美股延續周一的漲勢開高，高盛、嬌生等業績報喜，升高企業財報強勁，可望沖淡經濟衰退疑慮的期待，道瓊指數開盤就大漲逾500點或1.7％。

美國通膨飆升，聯準會（Fed）為壓制通膨鐵了心升息，美債這一年來劇跌，美國公債市場的流動性指標逼近危機水準。另一方面，Fed啟動縮表減持債券資產，讓公債流動性問題雪上加霜，美國財長葉倫上周對美債流動性不足表示憂心。

Wrightson ICAP經濟學家克蘭達爾（Lou Crandall）在致客戶報告中寫道，「9月流動性吃緊，可能升高財政部回購美債的意願，但這不光是對最近市場走勢的下意識反應。」

美國財政部有具體行動，14日公布對一級交易商的季度調查，25家交易商被要求就回購國債計畫的利弊得失做詳細評估。11月2日財政部將發布融資計畫，8月公布計畫時，財政部借款諮詢委員會的業界顧問，建議對回購債券計畫做進一步分析。

摩根大通利率策略師10月14日發表報告提到，鑑於葉倫近來的發言，加上最近幾周英國債市極度震盪，財政部這項季度調查暗示，「11月的融資報告中，建立國債回購機制可能有更多進展」。美國銀行策略師預測，財政部的回購計畫應會在明年5月推出。