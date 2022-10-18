總獎金315萬元的2022肇喜登峰巡迴環台公開賽，18日在台中高爾夫球場進行首回合，選手們繼上周在新竹再興球場後，再度在強風中奮戰，年輕選手陳裔東揮桿順心，打出低於標準桿5桿的67桿、暫居首位，並贏得今日最低桿獎，額外進帳獎金台幣2.5萬；地主球員張緯綸與林文堂、劉嚴鴻均抗風成功，打出低於標準桿4桿的68桿，暫並列第2。

陳裔東今天抓7隻博蒂、2個柏忌，各桿包括木桿丶鐵桿與推桿都不錯，打得很順手，揮桿準度與估算距離都有照自己的想法，上球道與上果嶺成功率高；風向也抓得住，判斷很接近，執行力也很好，因此打出佳績，他表示，今天的風勢之強不輸上周的再興球場，台中這兩天沒下雨，風又大，果嶺被吹乾後，推桿更具挑戰性，所以他在第14洞也因出現一個三推，而吞下柏忌。

林文堂則是5隻博蒂、1個柏忌，他認為風勢與再興球場差不多大，不同之處是台中球場因腹地較大，每一洞的球道至少還有一邊，可以讓選手選擇靠，而再興是沒得靠，開球抓得住風向，就比較有信心敢揮桿。

而張緯綸今天抓6隻博蒂、2個柏忌，鐵桿準度高，6隻小鳥中距洞最遠都是12呎內，他解釋，因為從小在這裡練球，比較抓得到風向，不過不少洞還是要用猜的，「雖說用猜的，但要相信自己的直覺，今天抓得住風，執行力又不錯，再加上感覺就都對了。」

劉嚴鴻則是抓7隻博蒂、1個雙柏忌跟1個柏忌，前後9洞均34桿；他說，今天都還可以控制，切桿與推桿發揮水準，花了27推，加上策略成功，先求打上球道與果嶺，其他沒有想太多，4個5桿長洞都成功抓鳥，另在第5洞5桿洞，開球偏到左山坡，3桿還沒打上果嶺，第4桿距旗洞14碼，直接切球進洞抓鳥。