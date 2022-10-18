來自烏克蘭的YouTuber林佳娜（Tatiana Lin），今年8月與男星祖雄公開戀情，自爆從P友昇華成戀人，獲得外界祝福。昨（17日）是佳娜的生日，她分享與祖雄到餐廳慶祝的照片，自嘲：「雖然很多人以為我已經是老阿嬤，但是佳娜老師今天過的是24歲的生日。」意外曝光真實年紀，引起熱議。

佳娜有烏克蘭血統，五官輪廓深邃、身材高䠷纖細，加上穿著性感，給人成熟、美艷的形象。她17日在男友祖雄的陪伴下，一起到高檔牛排餐廳吃肉、喝美酒，並把照片分享到IG，一開頭就先自嘲：「雖然很多人以為我已經是老阿嬤，但是佳娜老師今天過的是24歲的生日。」

接著，佳娜發表生日感言：「我很開心我24歲就有那麼多人支持，追蹤我，愛我～讓我知道這個世界還是有人懂得欣賞瘋子～」此外，她也感謝酸民：「雖然你們說的話都是bullshit（屁話），但我還是知道你們內心一定還是愛死我的，親你們，愛你們，抱你們～」

網友除了祝佳娜生日快樂，也驚呼：「24歲！那位大叔放開那女孩」、「以為你27了」。

祖雄也在IG分享與佳娜的閃照，向女友示愛：「前一天是獵人原住民，今晚是華麗名媛～謝謝你喜歡我為你安排的慶生活動，生日快樂！烏克蘭大奶妹，愛你喔。」釣出佳娜俏皮地留言：「謝謝乾爹。」

有趣的是，有網友發現祖雄的牛肉大佳娜的很多，對此祖雄解釋：「肉量是根據頭的大小來分的！」

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