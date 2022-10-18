2022年全國國中盃羽球錦標賽18日完美落幕，經過9天激戰總成績出爐，男單由合庫北市中山易仲祥封王，女單由中租大同廖元琪封后，男雙亞柏英明國中林聖茗/黃愷翊奪冠，女雙亞柏銀冠三民孫亮晴/陳妍妃連霸登上后座。各學校互有斬獲，其中以北市中山表現最為亮眼，包辦3冠軍、3季軍成為本屆國中盃最大贏家。

男雙冠軍戰，上演亞柏英明國中內戰，由林聖茗/黃愷翊對上洪秉甫/翁子良，雙方互有來往，激戰3局才分出勝負，決勝局更進入加分延長賽，最終由林聖茗/黃愷翊以21比13、16比21、23比21獲勝，成功在國中盃封王。

賽後林聖明/黃愷翊表示，這場賽事一開始打得不太順，但教練叮嚀他們要穩住、保持平常心，最後漸入佳境，賽前沒有預期成績會這麼好，這也是兩人搭檔3年來最好的成績，接下來目標是期許全中運可以前進4強，再創佳績。

英明國中教練陳緯提到，國中盃第一次辦在花蓮，選手對場地都不熟悉，因此要求他們比賽期間仍維持在校的作息，發揮平常最佳狀態上場比賽，才能在這次脫穎而出，並為英明國中贏得創隊27年來的首座全國雙打冠軍。

男單決賽由大會頭號種子合庫北市中山易仲祥，出戰大會第2種子合庫泰北高中李祤睿，前兩局雙方各下一城，第3局易仲祥一路領先取得優勢，最後以21比11、17比21、21比14勇奪冠軍。

賽後易仲祥表示，自己在這次賽事表現的很好，速度、手感都有發揮出來，成績也有達成預設的目標，談到未來的比賽，他希望在明年全中運的團體與個人項目都可以都贏得冠軍，為國中羽球生涯畫下完美的句點。

大會頭號種子合庫北市中山易仲祥奪得男單冠軍。（中華羽協提供）