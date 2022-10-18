阿伯冒著大雨指引別進淹水涵洞，騎士險成為尼莎颱風受災戶。

日前尼莎颱風因與東北季風共伴效應下，台北下起豪雨，有騎士行經士林區環河北路三段，要經過汽車與機車分流的道路時，發現1名阿伯將機車反停並打著燈照著欲進橋下涵洞的騎士們，阿伯看見騎士靠近後便指引往旁邊的汽車道騎去，並表示前方涵洞內已淹水，避免有騎士再進入，對此騎士也感謝阿伯在大雨中幫忙導引，並稱阿伯「是我們的超人」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段48秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市士林區環河北路三段，該地點因為汽車右轉可以上國道1號，因此機車不能繼續直行，並須做分流，經由機車專用道進入橋下涵洞再繞回環河北路三段，有騎士在本月16日行經此道路，因為受到尼莎颱風影響，他在大雨中要經由機車專用道進入涵洞前，發現前方有大燈直接反照過來。

他騎近一看發現是位穿著雨衣的阿伯，將機車打著燈反向停在道路上，阿伯看見他靠近還指引他騎往旁邊的車道，並表示前方已變淹水區，避免再誤入，最後離開時也像阿伯說聲謝謝致意；該頻道也在貼文標題寫下「謝謝您，我們的超人」。

影片一出，網友紛紛留言表示「他好心幫人，你當時也應該拿手機報警請支援阿伯讓他可以回家」、「謝謝你阿伯，我的超人」、「手拍起來，給予掌聲，給予稱讚」、「阿伯：在雨天機車道遇到我，算你運氣好」、「立意良好，但是太危險了一點，在這大雨視線不良的晚上」、「還好有好心路人提醒，不然會有更多的受害者」。