中信金控18日晚間代子公司台灣人壽公告，擬投資7.8億元買下南投「日月行館」開發事業股份有限公司99％普通股股權。台壽指出，日月行館不僅風景秀麗、地點很好，又具歷史意義，也是南投縣府BOT興建案，未來台壽擬當房東會尋找合適的經營者，租金收益率上看3.5％，不過，全案還須待金管會保險局與南投縣府審核通過。

台壽指出，此次會接手日月行館主要有幾大因素。一是日月行館地理位置佳，是日月潭最佳地點，又深具文化及歷史意義，該館原為日本裕仁皇太子（後來的昭和天皇）於西元1923年來台時的行館，國民政府遷台後，成為日月潭蔣公行館，也曾經是蔣介石最鍾愛的行館之一，由於行館地處涵碧半島最高點，可將日月潭群巒疊翠、湖面遼闊的美景盡收眼底。

二來日月行館是南投BOT案，台壽擬參與該BOT案，接手後將扮演「房東」的角色，尋找適合的專業經營團隊，據公告，此次交易單位數量為5,940萬股、每單位價格為新台幣13.16元、交易總金額達新台幣7億8,171萬9,704元，將分兩期交割。

因保險法規定，此案非保險本業可直接經營管理的事業範圍，因此只能取得99％股權無法取得100％。

台壽表示，過去台壽已有參與多項BOT案的經驗，像是投資高雄總圖BOT案、台中洲際棒球場BOT案、宜蘭清水溫泉開發及觀光遊憩BOT案，此次參與南投BOT案也是著眼於配合政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設之政策，待找到專業第三方經營者後，預計可獲得長期租金收入，有助於提升長期穩定的收益。