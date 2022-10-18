法國煉油廠大罷工造成加油站無油可加，鑑於能源短缺問題惡化，法國總統馬克宏17日與高階政府官員召開危機會議，矢言盡速解決罷工問題。

馬克宏期望盡快提出解決辦法，結束工人抗爭，並承諾盡最大的努力，找出解決之道。

法國能源轉型部長潘尼耶-魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）表示，法國政府已命令里昂（Lyon）附近兩座燃油倉庫的工人17日復工數小時，不然將面臨刑事指控。

這已是近幾周以來，法國政府第二次採行非常之舉，要求工人返回工作崗位。艾克森美孚（ExxonMobil）與道達爾（TotalEnergies）的煉油廠工人罷工已有數周之久，造成數千座加油站供應中斷。

法國總理博恩（Elisabeth Borne）指出，里昂是法國能源短缺危機最嚴峻的地區之一，16日有將近4成加油站至少短少一種燃料，其他地區的比重為將近3成，預料本周的情況會更加惡化。

艾克森美孚的勞工在經過薪資協商後，已同意終止南法煉油廠罷工，不過道達爾的工人仍持續罷工。

道達爾已經和法國民主工會聯盟（CFDT）與法國職員工會（CFE-CGC）達成協議，同意明年加薪7％，和給予所有員工相當於1個月薪資的獎金，但法國總工會（CGT）拒絕接受，後者要求加薪10％。

CGT代表馬丁尼茲（Philippe Martinez）宣稱，仍有數千名勞工持續抗爭，駁斥政府部長所言，只有數百人參與罷工。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）稱罷工是「不能接受和非法」行動，因為薪資協議已經符合大多數勞工要求，並表示「協商的時機已過」。

法國交通部長波恩（Clement Beaune）受訪時表示，解決危機的唯一辦法是終止罷工。

在此同時，若是巴黎公共運輸網絡和部分國家鐵路網的罷工計畫如期展開，通勤群將面臨數日的交通混亂。