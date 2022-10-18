究竟說了什麼，會讓偶10幾年交情的好友翻臉？一名男網友表示，自己有個10多年的朋友，每次跟他聊天就是滿滿負能量，抱怨不停，持續許久後，終於受不了翻臉，看到對方不斷強調交情「十幾年」，更是決定從此絕交，網友一看到對話後也秒懂。

男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO文表示，朋友只要跟他聊天，就是滿滿的抱怨，翻開整個對話歷史，開頭永遠是「很難過」、「很不爽」、「很煩」，全都是充滿負能量的對話，終於在某次對話中，原PO爆發，要求朋友不要每次來訊或來電，都是負面的事情，讓他覺得很煩。

原PO表示，這位朋友把他當垃圾桶不斷宣洩負能量，他說重話後還被對方情勒「十幾年交情」，決定直接封鎖。(圖／爆廢公社公開版)

透過對話截圖可以看到，這名朋友抱怨不停，就連求學時期工讀生沒應徵上也都要往事重提來吐苦水，甚至還會直接打到公司找原PO抱怨訴苦，而當原PO不滿爆發時，對方則不斷強調雙方交情「10多年」，反問「為何我不能抱怨，那你怎麼不跟我說，都10多年了」、「我做人好失敗，連可以抱怨的朋友都沒有」。

事後原PO決定封鎖對方並且絕交，「我不是張老師也不是心理醫師，沒義務接受滿滿負能量，謝謝再聯絡」。網友們看到對話也力挺：「真是噁心的情緒勒索」、「虧你能忍受這種人10年」、「我不好過別人也別想好過的日子」、「他沒把你當朋友，是當垃圾桶」、「打到公司有夠扯」、「換作是我早就被搞到憂鬱症了」。