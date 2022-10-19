蘋果今晚（18日）陸續發表新品，當中就包括了新一代的iPad Pro，更是採強大的M2晶片，主打具備全新境界的 Apple Pencil 懸浮體驗和超快速無線連接功能，同時帶來世界上最先進的行動顯示器、pro 相機、Face ID、Thunderbolt，以及四揚聲器音響系統，而此次也推出了新款11吋和12.9吋iPad Pro將提供銀色和太空灰色，並具備128GB、256GB、512GB、1TB 和 2TB的規格，定價2萬7900元起，台灣上市時間未定。

蘋果全新的 iPad Pro 是第一款配備 Wi-Fi 6E 的 Apple 裝置，下載速度可高達每秒 2.4Gb，完美適合想隨時隨地處理工作流程的使用者。（蘋果提供）

此次全新的iPad Pro採用的M2晶片，配備比M1最快可達15%的8核心CPU，並擁有10核心GPU，為要求最嚴苛的使用者，提供速度最高可快達35%的圖形處理效能，CPU和GPU結合16核心神經網路引擎，每秒可進行15.8兆次處理，較M1多了40%，讓處理機器學習任務時更顯強大，同時具備每秒 100GB的統一記憶體頻寬，較M1多上50%，並支援高達16GB的快速統一記憶體，讓多工處理和處理大型任務更加流暢，無論是攝影師編輯大型照片圖庫、設計師操作複雜的 3D 物體、醫療保健專業人員處理先進影像及分析，以及玩家暢玩需要大量圖形處理的遊戲，都可輕鬆應付。

蘋果全新的iPad Pro首次讓使用者得以拍攝ProRes影片，而ProRes素材轉碼速度提升最高可達3倍，內容創作者將能透過單一裝置拍攝、編輯並發佈電影級影片。（蘋果提供）

而此次M2晶片的力量也擴及全新媒體引擎以及圖像訊號處理器，結合先進的相機後，更首次讓使用者得以拍攝ProRes影片，而ProRes素材轉碼速度提升最高可達3倍，內容創作者將能透過單一裝置拍攝、編輯並發佈電影級影片，配上由全新iPad Pro和iPadOS 16驅動的Apple Pencil (第 2 代) 的懸浮功能，讓Apple Pencil最多可在距顯示器上方12mm時被偵測到，方便使用者在下筆前先行預覽，更精準進行各項工作，像「隨手寫」功能中，文字輸入框也會自動在 Apple Pencil 靠近螢幕時變大，手寫字樣也能更快轉換為文字。

桌機等級APP發揮專為 iPad Pro 顯示器最佳化的各項新能力。（蘋果提供）

還有桌機等級APP帶來針對iPad Pro顯示器最佳化的新功能，具備全新元素和互動方式，包含一致的還原和重做操作、重新設計的尋找與取代體驗、新的文件選單、可自訂的工具列、更改檔案副檔名，以及在「檔案」中查看檔案夾大小等，搭配iPadOS 16「幕前調度」的全新功能，讓使用上更直覺。