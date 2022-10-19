根據俄羅斯軍方發表的一篇訃文，烏克蘭軍隊成功摧毀了俄羅斯最先進的S-400 防空系統。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭知名記者尤里•布圖索夫(Yuriy Butusov)找到一篇關於俄羅斯中尉安德烈•格拉科夫（Andriy Grakov）的訃文，提到格拉科夫是S-400防空系統的多功能雷達操作組員。然後在戰場上，他的雷達車遭到火箭攻擊，全部組員都陣亡。

沒有準確說明什麼火箭摧毀了S-400，可能是M142「海馬斯」(HIMARS) 高機動多管火箭系統。

在此之前，在烏克蘭戰場上的俄式防空系統多半是9K330道爾(Tor)、9K37山毛欅(Buk)、鎧甲-S(Pantsir-S)，再高端就是S-300，因此S-400的出現有些令人驚訝。顯然，俄羅斯為了防衛刻松州佔領區，必須動用到S-400 系統。

S-400是俄羅斯第2代的中遠程防空系統，與前一代的S-300相比，它具有更長的射程與主動雷達導引尋標器，號稱可以摧毀戰略和戰術飛機、巡弋飛彈和彈道飛彈，於 2007年投入使用，是相當晚近的新式防空武器。

俄羅斯聲稱，S-400具有400 公里的最遠射程，和射高30公里的飛行高度，其性能高於美製愛國者2型Plus。

S-400是目前世界上最具爭議的防空系統之一，土耳其執意要購買S-400，引發美國與北約擔心北約空防問題，以及F-35電子參數外流的危險，於是美國片面將土耳其逐出F-35生產供應鏈。