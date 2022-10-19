德國ZEW經濟研究院18日公布，10月德國經濟預期指數從9月的負61.9點稍稍回升至負59.2點，高於分析師預期的負65.0點，但民眾對景氣現況的看法更加悲觀。資料顯示10月景氣現況指數從9月的負60.5點降至負72.2點，低於分析師預期的負68.0點。Zew總裁旺巴赫（Achim Wambach）表示，未來6個月德國實質GDP萎縮機率大增。