在台灣於2005年廢除「學校髮禁」之前，常見教官、老師因學生頭髮不符規定，拿剪刀當眾剪髮事件，沒想到類似事件如今在英國學校上演，一名15歲少女上課時戴假睫毛，卻被老師當眾拿剪刀剪壞。少女母親知情後相當氣憤，指出學校並沒有規定禁止學生戴假睫毛，而女兒正值尋求認同的青春期，老師此舉卻讓她成為同儕間笑柄。

根據

，英國15歲少女蕾納（Rhenne）就讀於倫敦東南部哈里斯學院貝肯漢分校（Harris Academy Beckenham），由於她的眼睫毛很少，因此出門在外總是會貼上假睫毛；這天她上學時，特地貼上長度較短的假睫毛，卻在到校後因為睫毛末端彎曲，仍然被老師發現並直接拿出剪刀將假睫毛剪短。

蕾納37歲的媽媽康托爾（MartinaCantor）得知此事後相當氣憤，直接衝到學校並要求與相關人員理論，她批評女兒的老師在做出此事前，完全沒有通知家長，也沒有先要求先將假睫毛取下，她稱「蕾納正處於一個試圖尋找自我的年齡，她和她的朋友們都會跟隨潮流，其它女孩也戴假睫毛上學，但他們什麼事都沒有，我女兒卻因為這件事被朋友們嘲笑，現在已經影響到她的信心」。托爾補充「從我讀到的校規中，並沒有看到任何具體的政策規定學生不能戴假睫毛」。

事後托爾又到學校討公道，校方人員也坦承老師的行為不可被接受，除了向母女倆道歉外，也已經將事件通報到地方當局，不過哈里斯學院貝肯漢分校一名發言人則表示「我們的校服政策規定學生不得化妝和戴假睫毛，這種方法在大多數學校都很常見，可以保護孩子免於不必要的同儕壓力，在這種情況下，雖然涉事工作人員幫學生摘掉假睫毛是出於好意，但我們已經向家屬道歉」。

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