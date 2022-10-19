大陸小丹（化名）出生在有錢人家，還是家裡的獨生女，但是她卻沒有染上壞習慣，不僅學習成績好，心地也很善良，大學畢業後就去國外留學，一待就是6年，考慮到父母的年齡越來越大，孝順的她放棄高薪回國，並認識了男友高飛，2人最終步入禮堂，不料婚後卻被婆婆嫌棄愛花錢，但她選擇以德報怨。

綜合陸媒報導，小丹為了照顧父母回國，一轉眼已經30歲了，看到身邊的同齡人都已經結婚生子，她的父母有些著急，便托人幫忙介紹好幾個相親對象，最後小丹看中了31歲的高飛。高飛是一名設計師，每個月的工資和小丹差不多，但是他的家庭條件不太好，父親很早就去世了，母親一個人含辛茹苦的把他撫養長大。

2人相處了3個多月後，就成了男女朋友，然後小丹帶高飛見了自己的父母，兩老對這個準女婿還是比較滿意的，他們沒有嫌棄高飛的出生，覺得只要小倆口感情好，就心滿意足了。又過了半年，小丹和高飛共同出錢在當地買了一套房子，然後就領了結婚證。

婚後沒多久，高飛就和小丹商量，說他的母親辛苦一輩子，想把她接過來享享清福，小丹爽快同意了。母親過來後，剛開始和小丹相處得不錯，可是時間久了矛盾就出來了，婆婆覺得小丹花錢大手大腳的，一點也不知道心疼老公。雖然小丹已經解釋很多次，這是工作需要，而且花的也是自己的錢，可是婆婆總是過不去這個坎。

有一天，小丹的公司發了2張免費的體檢卡，於是小丹就帶婆婆一塊做了體檢，沒想到婆婆卻被查出了乳腺癌，幸好是早期的。婆婆當時就慌了神，擔心自己只能再活幾個月。小丹連忙安慰，「醫生說了，您發現的比較早，只要配合治療，完全可以痊癒。錢的方面您不用擔心，我們會想辦法的。」聽了兒媳的這番話以後，婆婆頓時羞愧不已。

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