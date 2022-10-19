流感病毒非常善變，每次突變後，其免疫屬性就會改變，如果因而突破人類原本的流感病毒免疫力，人類將無法抵抗新突變病毒的入侵，進一步爆發流感的大流行。突變愈大，發生流感的規模也就愈大，對生命的危害也愈大，所以人類每年會生產流感病毒疫苗，利用流感特質推測該年可能會發生的流感病毒，製造流感疫苗，避免大規模的流行。

然而，也常有病人會問：「我每年都有施打疫苗，為什麼每年還是照樣會得流感？」我只能回答，病毒太善變了，流感病毒每隔一兩個月大概就會突變，而疫苗病毒株其實是早在年初就決定的爺爺級疫苗，六個月以前的病毒株到九月施打疫苗時，可能早就突變好幾次了，對感冒的保護力已不斷下降，雖能讓我們在每年二、三月前幾乎都看不太到流感，但是一到春天……此時的疫苗多半已無法對新突變的病毒株產生預防作用了。其實，今日我們施打新冠疫苗，不也正陷入同樣的困境當中？原因很清楚，疫苗研發的速度永遠跟不上病毒的突變。

關於疫苗，我個人所見和看法如下：

疫情與環境病毒量成正比，對於一般健康的人來說，打不打疫苗不太能改變什麼，只是延後感冒流行的季節而已；不過，對於降低全民總感染與致死率等統計數字，絕對很有正面意義。

目前疫苗技術已相當成熟，相對的安全性也提高甚多，而疫苗的發明的確立下許多汗馬功勞，拯救億萬生命（普及化大規模疫苗注射能有效預防傳染病），和極少數特例案件與少許副作用相比，仍算功高於過。因此，我個人站在整合醫學的角度來看，是有條件的贊成注射疫苗；另一方面，我認為疫苗生產業者在製程當中需要更加小心嚴謹，並積極研發更安全的製劑，以避免副作用的發生，加強保護接種者的生命健康。

如果你選擇接種疫苗，我在這裡提供一些建議，讓你與孩子能更安心地接受疫苗的保護。以下是注射流感疫苗前後，你一定要注意的事項：

(1)腸道一定要健康

能吃、能喝，有漂亮大便才能施打疫苗。我發現幾乎所有在施打疫苗後出問題的病人，本身都有毒素堆積與腸道不健康兩大問題，這兩個問題總合起來就是—毒素中毒。此時，注射疫苗就如炸藥點燃了引信，可能因此在疫苗接種者身上引發各種潛伏病痛。這是因為毒素已堆積到超過身體自身的排毒能力了—再怎麼吃藥打針，如果未能處理好體內的毒素問題，一定會事倍而功半。

(2)沒有各種急性病症

尤其不能發燒，為什麼呢？因為發燒就代表身體現在有發炎反應，必需先找出原因並加以解決，疫苗是去（減）活性病毒，會造成身體產生抗原抗體的免疫壓力，即使只有一點點發燒的身體也不適合再接受疫苗。此外，精神情緒也必須維持良好平和狀態。一定要符合此項標準，否則請務必延後施打。

(3)多喝水、多吃蔬菜、多喝果菜汁

讓身體保持高標準排毒條件，以應付疫苗的突來衝擊，此外，也可以多吃些香菜、蔥花、海帶、紫菜與味噌湯，這些都是很好的助排毒食材。

(4)避免降低免疫力的行為

注射疫苗後，人體的免疫力正被減毒病毒攻擊，暫時處於不正常的狀況，在接種疫苗後的一星期左右都應戴口罩、自我隔離少出門，尤其應避免去擁擠的室內公共場合；也不要淋雨、著涼、暴飲暴食、飲酒、熬夜等，直到疫苗所期待的抗體製造出來，免疫力提升後才可以恢復以往作息。

其實，施打疫苗的禁忌對象以及可能的危險都有打印在疫苗包裝說明上，但鮮少有人去看，只會在出事之後才拿來檢視，所以我才將範圍擴大做出以上建議，畢竟只有自己小心預防，否則出事了，你我都很難跟這些生產疫苗且財力雄厚的公司對抗。

此外，也建議大家注意自己與（尤其是）小孩有無以下狀況，如果有，可要好好思考立即注射疫苗的必要性。

（本文摘自《咳嗽警報》／柿子文化）

【內容簡介】長新冠、氣喘、老人咳、肺炎、感冒、流感……咳嗽世紀已經來臨！

65歲耳鼻喉科醫師，40年輔助醫學臨床整體心得，也探求COVID-19新冠肺炎應對之道……

2020年1月至2021年12月止，新冠病毒直接或間接奪走近1500萬人生命，超額死亡重擊全世界！

有史以來同一段間內殺死最多人的疾病──1918年西班牙開始的流行性感冒，一年內讓全球2000萬～1億左右的人丟了性命。

咳嗽病人的血液裡，幾乎都有黴漿菌的感染！黴漿菌不除，吃藥只不過是壓制症狀。

他曾在醫學中心看盡各種絕症、罕見病與危急重症，就是沒有學會如何看感冒？他曾是馬偕紀念醫院的大醫師，卻在自行開業、站在治療咳嗽的第一線感到受挫？為了確實解決病人的困擾，羅仕寬醫師發憤研究、實驗。

如今，擁有四十年輔助醫學的豐富臨床經驗的他，將這些心得化為淺顯易懂的文字，針對大家最容易輕忽的感冒、咳嗽做深入淺出的探討，從原理、預防、治療等，一一解惑，而且這些資訊，同樣也可以運用於在感染新冠肺炎後該怎麼照顧、該怎麼生活、該怎麼吃、該怎麼喝……

感冒是萬病之源，輕忽可能致命

一個真正健康的人應該要有不容易感冒、即使感冒也能迅速痊癒的身體。病毒、細菌無所不在，沒有人不會感冒。感冒不能小看，我們最常見的炎症反應其實就是感冒引起的，而且有大部分人都是在感冒後免疫力降低，併發各疾病而備受折磨，甚至引發器官衰竭而死！羅醫師破解許多感冒迷思，告訴你驗證有效的健康之道。

【作者簡介】羅仕寬

學經歷

中國醫藥學院醫學士

台大、省桃耳鼻喉科住院醫師

馬偕紀念醫院台東分院耳鼻喉科主任

馬偕紀念醫院小兒耳鼻喉專任主治醫師

INC國際自然療法學院自然療法醫師認證

前高雄醫學大學兼任講師

前台北醫學大學兼任講師

臺灣輔助醫學醫學會永久會員

中華能量醫學學會理事

吉康耳鼻喉科暨整合醫學健康診所院長

專長

預防醫學身心靈檢測

抗衰老長春療程

癌症整合照護

肥胖三高腦心血管疾病

過敏性疾病異位性皮膚炎

失眠

媽媽在大學聯考放榜當天給羅仕寬醫師的一句叮囑──「你要找出家族的人容易得到氣喘、長期咳嗽而離世的原因並找出解決之道」，播下他研究咳嗽的種子。命運之神讓他當了耳鼻喉科醫師，有機會答題，成就《咳嗽警報》的完成，在四十一年後交出報告給母親，並特別選擇在二○一六年十一月二十七日母親八十八歲生日出版作為慶祝！本書為羅醫師臨床所見，也藉此拋磚引玉，期待未來的學者能解答當中更多的疑問和發現。