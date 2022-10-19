感冒最好發於冬季與初春季節（因為感冒病毒會在氣溫低時開始活躍），尤其在天氣忽冷忽熱、氣溫回暖、日夜溫差過大、陰雨轉晴時。

如果你又不小心讓身體著涼或是過勞、熬夜、作息不規律，身體終將變得匱乏，造成免疫力下降；又或者是運動過度導致乳酸沉積、流汗過多、運動結束後未能好好保持體溫……此時就是嚴重流感發作，或是一般感冒變嚴重的最佳時機了。

感冒病毒會不斷進化突變以求生存繁衍，冬季全新種類的感冒病毒會不斷出現，人類接觸新病毒後會產生抗體，對抗各種感冒。病毒的變異愈大，愈容易造成嚴重型的流感疫情，要知道自己是不是得了嚴重流感，從症狀大概就很清楚了。

嚴重流感發作的症狀

多年來，從流感快篩檢測經驗得知，嚴重流感的症狀有：

•會嚴重打噴嚏、鼻塞、流鼻涕、喉嚨痛與咳嗽有痰 。

•臉色漲紅、表情痛苦、呼吸急促 。

•會肌肉痠痛，絕不僅僅是全身無力而已 。

•會發燒，而且常是高燒至三十八‧五度以上，且會反覆發作 。

•病情進展非常迅速，二次細菌感染幾乎是如影隨形，如：鼻竇炎與支氣管炎，甚至肺炎都會在一兩天內發生 。

普通流感發作的症狀

•打噴嚏、鼻塞、流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽有痰。

•輕微肌肉痠痛、全身無力。

•臉色不會像嚴重流感如此漲紅扭曲。

•會發燒但不至於超過三十八度。

•進展和嚴重流感一樣非常迅速，但較輕微，比例也低很多。

•二次細菌感染同樣會如影隨形，如鼻竇炎與支氣管炎，只是比較輕微，比例也低很多。

•症狀治療能有效痊癒 。

•大部分流感發作病人均屬此類。

Omicron新冠病毒發作的症狀

跟感冒的症狀相當類似，大多是上呼吸道症狀為主：

‧喉嚨痛

‧流鼻水，鼻塞

‧短期嗅覺喪失

‧全身倦怠，少見肌肉痠痛

‧發燒，兒童比例偏多，易快速發燒至攝氏三十九度甚至四十度以上，易有熱痙攣現象

‧咳嗽，多為乾咳，初期容易劇烈咳嗽

（本文摘自《咳嗽警報》／柿子文化）

【內容簡介】長新冠、氣喘、老人咳、肺炎、感冒、流感……咳嗽世紀已經來臨！

65歲耳鼻喉科醫師，40年輔助醫學臨床整體心得，也探求COVID-19新冠肺炎應對之道……

2020年1月至2021年12月止，新冠病毒直接或間接奪走近1500萬人生命，超額死亡重擊全世界！

有史以來同一段間內殺死最多人的疾病──1918年西班牙開始的流行性感冒，一年內讓全球2000萬～1億左右的人丟了性命。

咳嗽病人的血液裡，幾乎都有黴漿菌的感染！黴漿菌不除，吃藥只不過是壓制症狀。

他曾在醫學中心看盡各種絕症、罕見病與危急重症，就是沒有學會如何看感冒？他曾是馬偕紀念醫院的大醫師，卻在自行開業、站在治療咳嗽的第一線感到受挫？為了確實解決病人的困擾，羅仕寬醫師發憤研究、實驗。

如今，擁有四十年輔助醫學的豐富臨床經驗的他，將這些心得化為淺顯易懂的文字，針對大家最容易輕忽的感冒、咳嗽做深入淺出的探討，從原理、預防、治療等，一一解惑，而且這些資訊，同樣也可以運用於在感染新冠肺炎後該怎麼照顧、該怎麼生活、該怎麼吃、該怎麼喝……

感冒是萬病之源，輕忽可能致命

一個真正健康的人應該要有不容易感冒、即使感冒也能迅速痊癒的身體。病毒、細菌無所不在，沒有人不會感冒。感冒不能小看，我們最常見的炎症反應其實就是感冒引起的，而且有大部分人都是在感冒後免疫力降低，併發各疾病而備受折磨，甚至引發器官衰竭而死！羅醫師破解許多感冒迷思，告訴你驗證有效的健康之道。

【作者簡介】羅仕寬

學經歷

中國醫藥學院醫學士

台大、省桃耳鼻喉科住院醫師

馬偕紀念醫院台東分院耳鼻喉科主任

馬偕紀念醫院小兒耳鼻喉專任主治醫師

INC國際自然療法學院自然療法醫師認證

前高雄醫學大學兼任講師

前台北醫學大學兼任講師

臺灣輔助醫學醫學會永久會員

中華能量醫學學會理事

吉康耳鼻喉科暨整合醫學健康診所院長

專長

預防醫學身心靈檢測

抗衰老長春療程

癌症整合照護

肥胖三高腦心血管疾病

過敏性疾病異位性皮膚炎

失眠

媽媽在大學聯考放榜當天給羅仕寬醫師的一句叮囑──「你要找出家族的人容易得到氣喘、長期咳嗽而離世的原因並找出解決之道」，播下他研究咳嗽的種子。命運之神讓他當了耳鼻喉科醫師，有機會答題，成就《咳嗽警報》的完成，在四十一年後交出報告給母親，並特別選擇在二○一六年十一月二十七日母親八十八歲生日出版作為慶祝！本書為羅醫師臨床所見，也藉此拋磚引玉，期待未來的學者能解答當中更多的疑問和發現。