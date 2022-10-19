近年受疫情影響，紙餐具使用量大增，為增進回收成效，花蓮縣環保局配合環保署政策於109年推動「紙餐具循環友善店家計畫」，並協助129家便當業者購置紙餐具回收設施及紅外線語音播放等設備，藉此提升民眾於店內用餐後紙餐具分類觀念與習慣。

行政院環保署於110年6月21日公告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置規格及其他應遵行事項」，優先針對提供座位供消費者食用之自助餐店及便當店規範回收方式及規格等說明，且應負起回收責任，並於110年10月1日起開始實施，自助餐及便當店業需設置具分類及堆疊功能之紙餐具回收設施及張貼回收標誌。

花蓮縣環保局表示，本縣今年度截至8月份已查核轄內自助餐及便當店業107家次，皆符合規定無違規之情事，後續將持續加強輔導。一般紙餐具使用後雖有分類，卻未清理乾淨， 上面殘留湯湯水水的油污、菜渣，但是只要每位消費者在用餐後能順手去除菜渣，並以衛生紙簡單擦拭，再落實「清理、分類、 堆疊」3 步驟，可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收，享用美食之餘又可以順手兼顧環保。