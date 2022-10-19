阿美族編舞家溫其偉將於10月21、22日在鐵花村舊鐵道進行當代融合Tricking的演出，共有14:00及16:30每日兩個場次，採自由入場的方式，有興趣的民眾可依照不同演出時段前往欣賞精彩演出。

温其偉為台東在地阿美族人，曾參與過多次大型演出，今年再度率領團隊Apexkill，將當代舞蹈結合名為Tricking的新興肢體展現方式，再以藝術的方式灌注對於故鄉的情感，希望讓更多人看見舞蹈創作、身體展現的多元性。

台東阿美族編舞家溫奇偉。(圖/APEXKILL提供)

Apexkill 職業 Tricking 表演團隊，也是屬飛翔娛樂有限公司旗下團隊，於 2020 年二月份成立，團名有頂尖技巧兼具殺傷力之涵義，Tricking 這項表演形式是近年來開始發展的新式表演類型，在體能上的要求堪稱史上最難的運動，將其與現代舞創作融合在一起，這種技巧性極高的表演形式，打破原有的既定印象，除了有高技巧的表現，還有更多注入情感上的詮釋。

Tricking翻滾的特殊技巧。(圖/APEXKILL提供)

此次演出場地於臺東鐵道藝術村草皮的裝置藝術「光合臺東」，8米高的白色立方體，是由臺東設計中心策展團隊禾磊藝術邀請葡萄牙新銳藝術團隊FAHR 021.3打造，該裝置在草皮上提供一個特殊的創意空間，十分有趣。

臺東藝穗節自饒慶鈴縣長上任以來創辦，已邁入第三年，它是利用臺東山海美景優勢作為演出舞台，跳脫傳統劇場演出框架，以實驗性的演出節目在臺東各地進行，今年收件大豐收，採全國徵件的模式，於79件作品中，共選出15檔精彩演出，及3組藝術家進行駐村創作，將在城市與山海之間穿梭，用藝術重新體驗日常的美好。

演出場地除了臺東市區、山線、海線外，在南迴線也有精彩節目，因各檔節目演出類型不同，詳情請洽臺東縣政府文化處、臺東藝穗節粉絲頁或臺東藝穗節官方網站，如需購票也可洽兩廳院售票系統。 (臺東縣政府廣告)