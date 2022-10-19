美國高油價問題難解決，還助長通貨膨脹危機，進而威脅到拜登政府的聲望，近日傳出，拜登為了解決高油價問題，已經找上能源商進行談判，希望能盡力取得平衡。

路透社報導，兩名知情人士透露，拜登已經與能源商進行會面，因為他正在考慮執行一項計畫，即利用戰略石油儲備（SPR）降低消費者油價，另一方面支持能源商生產，在不傷害國內能源商的狀況下解決高油價問題。

此策略有跡可循，拜登上周就曾表示，汽油的價格太高，未來將有策略降低成本。美國能源部副部長David Turk也說，「政府可能在未來幾周或幾個月內，透過戰略石油儲穩定價格。」

知情人士表示，拜登在3月宣布從5至10月釋出1.8億桶戰略石油儲備後，政府已經與石油商討論回購原油，補充戰略石油儲備的水準。而為了穩定油價，美國有意再釋出4千萬桶戰略石油儲備，有高機率在近期就會宣布。

高油價問題讓拜登政府相當棘手，尤其美國期中選舉將在11月8日登場，知情人士表示，「白宮有一個小窗口專門了解燃料價格，或試圖降低價格，白宮不喜歡油價飆到每加侖4美元，將採取行動避免此狀況再度發生。」