俄羅斯17日出動大批伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）「神風」（kamikaze）自殺無人機攻擊烏克蘭首都基輔，美媒分析，俄軍動用相對便宜的無人機進攻，除了破壞主要目標外，也包括磨損烏克蘭士氣、耗盡烏克蘭戰爭資金與武器等目的。另外專家認為，俄軍將會繼續利用無人機、甚至飛彈來增強遠程打擊能力，歐洲及全世界應該對此有所警戒。

烏克蘭首都基輔17日遭到大批伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）「神風」（kamikaze）自殺無人機攻擊。

基輔街頭17日遭到無人機大舉入侵，基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）指稱俄軍出動28架伊朗「神風」（kamikaze）自殺無人機，當中只有5架擊中目標，其餘都被擊落。其中一架無人機擊中一座公寓大樓，造成3人死亡。

美聯社指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，無人機證明自己是威力強大、難以阻止、符合成本效益的武器，在搜尋、摧毀目標的同時又能散播恐懼，削弱烏軍及平民的決心。

在遠程武器方面，無人機很快就打敗飛彈、成為首選，因為他們能夠以更便宜的成本大量投入戰場。

報導分析，俄軍出動大批神風無人機攻打烏克蘭，主要有4個目標，包括摧毀主要目標及粉碎士氣，最終是利用烏克蘭防禦自己的同時，耗盡烏克蘭戰爭資金與武器。

什麼是「見證者-136」（Shahed-136）「神風」（kamikaze）自殺無人機？

■神風無人機有何特色？

根據烏克蘭網路軍聞媒體「軍聞快車」（Defense Express），呈現三角形的神風無人機長3.5公尺、寬2.5公尺、重約200公斤，主要由50馬力的發動機提供動力，最大速度達每小時185公里。

這款無人機上頭裝滿炸藥，並且根據預先設定的程式在上頭盤旋、徘徊，最終再猛烈俯衝撞擊目標，令人想到執行自殺任務的日本神風特攻隊。

神風無人機的飛行距離可達1000公里，而且不需要訓練人員犧牲性命，也不需要龐大資金打造戰機就能抵達目標。神風無人機也能低空、慢速飛行，更容易避開防空系統。

烏克蘭警察開槍試圖擊落「神風」（kamikaze）自殺無人機。

■低成本重擊 神風無人機是便宜版巡弋飛彈

美聯社指出，神風無人機一台約要價2萬美元，成本只佔飛彈的其中一小部分，例如俄軍在這場戰爭中廣泛使用的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，單顆就要價100萬美元。

在這麼低成本的狀況下，俄軍能夠大量部署神風無人機來癱瘓燃料庫、發電站等基礎設施目標，

17日盤旋在基輔上空的伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）「神風」（kamikaze）自殺無人機。（圖／路透社）

儘管體積較小，神風無人機的破壞威力仍足以造成損害。烏克蘭國家戰略研究所（National Institute for Strategic Studies）研究員比列斯科夫（Mykola Bielieskov）分析，俄軍不在戰場上出動神風無人機，反而用來攻打民間設施，主要原因在於烏軍「已經學會了如何有效對抗它們」，能夠成功攔截半數以上無人機。

尤其眼下俄烏戰爭似乎無法在短期內結束，在缺乏外援下，俄羅斯面臨沉重的財政壓力，找到更便宜、但是威力仍強大的武器成為關鍵，神風無人機就成為了替代方案，比列斯科夫說：「見證者-136就是便宜版的巡弋飛彈。」

不過華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深專家塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）警告，俄羅斯仍有可能繼續利用伊朗無人機、甚至是飛彈來增強遠程打擊能力，「這該為歐洲及世界敲響警鐘。」