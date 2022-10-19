無黨籍金門縣長候選人陳福海遭指控因選舉考量，前往陸委會並向主委邱太三表達小三通不宜急著開放，惟據知情人士指出，陳福海並未前往陸委會，且4年前在金門縣長任上的陳福海就已為了「金廈通水」事件惹火陸委會，雙方關係不佳。金門立委陳玉珍坦言開放小三通確實對現任縣長楊鎮浯較有利，因設籍金門的在閩台商保守估算有數千票之譜，絕大多數支持楊。但她強調小三通盡速開放才是符合金門的長期利益，政府不能配合假民意做為不開放的依據或以此轉移焦點。

陳玉珍表示，她10月6日在立院質詢邱太三，並非在追問的情境之下，而是邱太三自己主動說出有金門參選人且非民進黨籍，表達小三通開放宜謹慎。陳玉珍說事後仔細思考，邱太三是中央部會首長，能直接到台北並獲邱親自接見者必有相當分量，而金門最重要的民意包括縣長、立委以及議長都已聯合簽署提案要求開放小三通，因此她才認為邱太三所講的人應該是陳福海。陳玉珍直言，目前情況看來，應該是到選舉前都不會開放。

在金門不只泛藍大聲疾呼開放小三通，日前，民進黨金門縣黨部主委蔡其雍也到陸委會拜會邱太三，針對小三通開放的進度請託，期望能讓金門鄉親早日聽到好消息。

另有當地熟知情勢人士估計，設籍金門的台商及台幹等達上萬人，以小三通一班船滿載300人，最多一天22班，輕易便可將選戰翻盤。而陸委會強調不以選舉考量。據了解，仍朝冬至或春節規畫，且關鍵在於兩岸要透過既有聯繫機制溝通後才能順利重啟。

此外，現在台灣飛往廈門機票飆天價，一名需往返兩岸的商務人士洪先生就因此取消赴廈門出差行程。他表示，現在台北飛廈門機票單程約2萬7千元，來回5萬多，相較過去來回僅一萬多元，成本實在太高。且廈門航空現在只賣單程票。相較之下，小三通船票750元，金門籍更只要650元，希望小三通能盡速開放。