通膨惡潮席捲全球，紐約大學史登商學院教授、Roubini Macro Associate副總裁魯比尼（Nouriel Roubini）預警，全球可能面臨著一場前所未有的停滯性通膨型債務危機，且將長達10年之久。

魯比尼13日在《時代》雜誌撰文指出，「未來10年很有可能是一場我們從未見過的停滯性通膨型債務危機」。他結合1970年代和2008年的金融動盪情境，預告下一波將會是場前所未見的危機。

魯比尼表示，美國聯準會（Fed）大幅升息後，人們普遍預期實現「軟著陸」是一項挑戰，而經濟放緩的持續性和嚴重程度則存有很大的爭議。

魯比尼說，美國今年上半年已連續2季經濟出現負成長，但就業還很強勁，顯示尚未進入衰退。他補充，但勞動力市場持續走弱，預期美國和其他發達經濟體可能會在年底出現衰退。

魯比尼指出，作為全球GDP的一部分，美國的私人及公共債務水準較過去高出許多，從1999年的200%升至350%，而在此情況下，貨幣政策緊縮和利率上升將導致高槓桿的家庭、企業、金融機構和政府破產和違約。

魯比尼補充，全球同步緊縮貨幣政策已經影響到某些泡沫，例如公共及私募股權、房地產、迷因股、加密貨幣、SPAC、債券和信貸工具等。他強調，在這樣的宏觀環境下，傳統的資產組合已不可行，投資人需要能夠對抗通膨、地緣政治風險以及環境破壞的資產，其中包括黃金。