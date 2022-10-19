去中化心魔難解？故宮南院爭議過去引發不少討論，臉書粉專「逆風的烏鴉」18日發文指出，故宮南院漸漸長成故宮的形狀，他認為大量展出台北故宮的文物不打緊，但竟得想各種方法、名詞來迴避敏感的「中國」、「中華」，改用亞洲、東亞、國寶等字眼，甚至最可笑的是「一個道教皇帝對瓷器製作的影響」特展，令他啞然失笑大酸，把明朝、嘉靖寫出來很困難嗎？直呼這「不是困難，是心魔」。

他指出，從計畫以來，故宮南院的爭議就不小，尤其是到底怎麼定位的問題。最直觀的做法，就是把故宮南院當作故宮的分院，相同的展品輪流展出。不過這樣的想法，顯然不合台灣的主流民意。前總統陳水扁執政時，將之定位為「亞洲藝術文化博物館」，2018年，故宮南院公布的定位是「地理大發現時代東亞地中海概念中的台灣福爾摩沙」(說實在看不懂這是啥)；現在官網的介紹，是「海峽兩岸建構第一座加入亞洲宏觀思想策劃展覽的藝術文化博物館」(這也看不太懂)。

其實變來變去，就是要讓故宮南院的定位避開「中國因素」。只是這樣的企圖，看起來是失敗了。以此時此地正在故宮南院的三個特展、五個常態展來看，總計展出863件展品，其中來自台北故宮的，就有568件，整整占了總數的三分之二。

圖裡的統計，是逆風的烏鴉從各個展公開開放下載的展品資訊計算而來。而且他採取的是最嚴格的計算方式，這500多件，只把編號是「中、北、故、中日」這幾個是由大陸搬來的文物列入計算；台北故宮期間購入、受贈的，都沒有計算進去。如果計算進去，可能會佔八成以上(比如說常態的佛陀展，展品大多都是2004年台北故宮受贈的)。

另一個讓人「細思極恐」的點，是大家可能還記得，台大社科院長蘇宏達過去寫過一篇文章，說蔡政府打算把台北故宮的文物搬到故宮南院，他因為這篇文章被查水表，故宮還出來否認。但從公開的資訊來看，卻證明蘇宏達的說法有幾分可信度。在「東亞茶文化」常態展展出的99件來自台北故宮的藏品裡，有91件標註的展期是「全期」；佛陀展的21件來自台北故宮的展品，也有7件展期是「全期」，這背後的意思是啥？

「其實我一點都不反對故宮南院大量展出台北故宮的文物。」烏鴉強調，但是躲躲藏藏半天，最後還是避不開，甚至得想各種方法、名詞來迴避敏感的「中國」、「中華」字眼。看這八個展就知道，每個都有中華文物，但卻沒有一個有「中華」、「中國」這個詞。人氣國寶展？誰的國寶？最可笑的是「一個道教皇帝對瓷器製作的影響」特展，什麼道教皇帝？把明朝、嘉靖寫出來很困難嗎？「不是困難，是心魔。」