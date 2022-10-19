中共二十大報告17日出爐，其中提到對外強調建軍、拒絕放棄武統台灣，對內強調國家安全維穩、堅持新冠疫情動態清零。對此，前立委郭正亮18日就表示「這是在針對美國」，同時更表示民進黨就抓到「國民黨以『賀電』方式祝賀中國大陸」開始猛打，而前立委沈富雄聽完後更直言「台灣的民情不能諒解」，引發討論。

郭正亮18日在網路節目《少康戰情室》中表示，中共二十大報告指出要堅持反分裂、反干涉的重大鬥爭，郭正亮認為，「他已經把台獨運動視為美國介入的結果，所以這是針對美國」，郭正亮坦言，「從圍台軍演就可以看到，東岸就是針對關島、宜蘭就是針對美軍駐日本的基地，所以我覺得他這個話是在針對美國講的」。

不過郭正亮也說，可是這句話台灣聽了就是不舒服，所以現在民進黨就抓到國民黨一件事，對國民黨以「賀電」方式祝賀中共二十大，開始痛打「中國大陸主張使用武力，你怎麼還賀電啊」，郭正亮坦言，這個就是國共之間例行的慣例，就連美國跟蘇聯交惡的時候，他們也是有往來，可是國民黨這個始終講不清楚。而沈富雄在一旁聽完之後也表示「加上現在台灣的民情不能諒解，你氛圍先營造好，再拍賀電才好」。