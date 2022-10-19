台中一名女子小婷（化名）透過網路交友認識林姓男子，雙方見面後發生性行為，林男一周後再度邀約小婷遭拒，便傳訊息寫著「不然..就晚上九點等好戲看」等語，小婷不得不赴約後便遭到林男性侵。台中地院審結，依恐嚇危害安全罪處拘役20日，又依強制性交罪，處1年10月，均緩刑3年。可上訴。

判決書指出，女子小婷於去年8月間透過交友軟體認識林姓男子，2人相約見面2次並發生性行為，事後小婷打算與林男斷絕往來，林男不從並再次邀約小婷見面卻遭到拒絕，林男遂傳訊寫下，「不然...就晚上九點等好戲看」、「也不一定是明天晚上有好戲...也搞不好...是過幾天」等語，使得小婷心生畏懼不得不赴約。

2人見面當日，小婷受林男指示開車前往汽車旅館會面，未料，林男在汽車旅館內情緒不穩，要求小婷陪同睡覺，還不顧小婷的意願脫掉其衣物性交得逞。事後小婷向警方尋求協助，全案經由檢方偵結起訴。

台中地院審理時，法官認為林男與女子認識不久，卻僅因為女子拒絕再見面，就逕自做出恐嚇行為，還為了逞一時慾望，不尊重女子的性自主權，考量林男認罪，也積極想和解，但因被害人無意願和解導致和解未成功等一切情狀，依犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，又犯強制性交罪，處1年10月徒刑，均可得易科罰金並緩刑3年，緩刑期間付保護管束，另須提供150小時義務勞務，並接受3場法治教育。可上訴。