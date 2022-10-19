「笨蛋！問題不是繳了錢！」國民黨台北市議員王鴻薇揭發高雄市長陳其邁唸公費醫科，有畢業後應到偏鄉服務六年的義務，卻未履行義務，要陳其邁繳交公費的錢，陳其邁說20年前已繳了錢，反指王鴻薇「烏龍爆料」。前立委蔡正元18日在臉書發文轟：笨蛋！這件事的本質不是有沒有繳錢，而是有沒有去「偏鄉服務」。

蔡正元指出，陳其邁唸的是私立的中山醫學院，為什麼要設立「私立醫科公費生」？因為要為偏鄉找醫師，不是要獎勵貧寒子弟唸醫科。陳其邁報考「公費的私立醫科」，不是家境貧寒，而是競爭的對手相對比較不激烈，陳其邁覺得考上醫科的機會相對大，如果「公費的私立醫科」，設想還錢就可以了事。醫科畢業誰都還得了錢，設立這個特殊入學名額的初心，以及服務偏鄉的契約與道德義務，就盪然無存。

「陳其邁就是違背了這份神聖的契約與道德義務，也顯然從無服務偏鄉的初心」，蔡正元強調，刻意占「私立醫科公費生」名額，導致偏鄉少了一名救命的醫師，這樣還能開口「愛台灣」、閉口「台灣價值」嗎？

蔡正元表示，曾有許多外國醫生不遠千里，到台灣的偏鄉服務被稱頌為史懷哲，陳其邁住距離偏鄉不到百里，卻應有而未有到台灣偏鄉服務，道歉一千次都不夠！還反嘴大剌剌嗆聲早已還了錢？這樣做非常不好，這根本不是做大市長應有的格局。套用柯林頓的名言：「笨蛋！問題不是繳了錢！」懂了嗎？