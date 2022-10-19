台灣民意基金會最新民意顯示，20歲以上台灣人中，約3成4支持民進黨，1成9支持國民黨，1成6支持民眾黨，3.3％支持時代力量，2.6％支持台灣基進，2成5中性選民。國民黨上揚3.2個百分點，拋開民眾黨，以1成9支持度重回第二大黨，且拿下2022年至今最高的民意支持度。

民調問：「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：33.5％民主進步黨，18.6％中國國民黨，15.8％台灣民眾黨，3.3％時代力量，2.6％台灣基進，0.7％其他政黨合計，25.1％沒特別支持哪一個政黨，0.4％不知道、拒答。

與上個月相比，民進黨與國民黨兩大黨明顯回升，民眾黨等三個小黨支持度明顯縮小。具體地講，民進黨激增11.1個百分點，穩居國內第一大黨；國民黨上揚3.2個百分點，拋開民眾黨，以1成9支持度重回第二大黨；民眾黨下滑5.1個百分點，以1成6回歸第三大黨。時代力量和台灣基進受大黨擠壓，支持度腰斬，在夾縫中求生存。中性選民規模基本上不變，維持在2成5。

而10月台灣人政黨支持傾向再度出現戲劇性變化，可分三點加以說明：第一，民進黨支持度這次上揚11.1個百分點，整體呈現一個大V字型反彈，支持度直追七月，這是一次谷底強勁反彈，除了前述五大效應拉抬外，近月各地選情緊繃的危機感，迫使原先已疏離的支持者回流，這從時代力量和台灣基進支持度嚴重流失的現象就可看出端倪。

第二，國民黨民意支持度這次難得提高3.2個百分點，達到18.6％，是2022年最高的一次，也順勢奪回第二大黨的寶座。這並不常見的支持度提昇，應和近期地方選舉選情緊繃，國民黨傳統支持者漸漸回流有關。只不過，相較於民進黨傳統支持者回流的規模，是小巫見大巫。

第三，民眾黨支持度這次重挫5.1個百分點，整個呈現一個小型「倒V字型」，很夢幻，但並不令人感到特別意外，因為民眾黨今年支持度起伏確實很大，支持者來去如風。要怎樣留住支持者？是政治學，一門高深的學問。

此民調主辦單位為台灣民意基金會，執行單位為山水民意，訪問地區：全國，訪問對象：二十歲以上成年人，抽樣方法：以全國住宅電話用戶為抽樣架構；以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，訪問日期：111年10月10~11日，有效樣本：1,010人，抽樣誤差：在95％的信心水準下,約±3.08個百分點，加權方式：依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。