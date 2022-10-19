每場婚禮，新郎新娘總會規劃有趣橋段來逗樂賓客，將氣氛炒到最高點。日前大陸河南一場婚宴，新郎在闖關迎娶新娘橋段中，與女方比划拳，卻與伴郎團全軍覆沒，最後逼得新娘不得不放水，有趣的話題也引發網友熱議。

根據陸媒報導，河南信陽這場婚禮中，新郎與新娘各自規劃一個闖關活動，伴娘團設下的關卡很快就被新郎破關，接下來的划拳，伴娘團也是節節敗退，讓新娘看不下去，直接霸氣嗆「換我來」。

玩到最後新娘不得不放水輸掉比賽，笑說「我再不放水，老公到晚上都沒辦法把我娶回家」。(圖／影片截圖)

沒想到新娘一出馬後，換成男方被打得落花流水，伴郎團一個接一個被秒殺，新郎上場後同樣不敵新娘，10幾個大男人都慘敗在女方手裡，全軍覆沒。最終新娘只好放水，新郎「復活」後再度對決，才贏下這次競技，順利將新娘迎娶回家。

新娘受訪時打趣表示：「沒辦法，我再不放水的話，恐怕到晚上老公還沒辦法把我娶回家」，網友們也笑翻留言：「划拳還要女人放水有點丟臉啊」、「真女強人」、「這喝酒不帶老婆不行」、「太猛啦，感覺以後老公會被吃死死」。