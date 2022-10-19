鴻海科技日展出model B、model C兩款量產版，均是由裕隆與鴻海合資成立的鴻華先進共同合作開發，在裕隆集團過去累積的基礎上，展現與鴻海集團合作創新的成果，同時，裕隆集團董事長兼執行長嚴陳莉蓮也為即將於20日舉辦的納智捷品牌新起點發表會暖身。

裕隆集團為台灣自主研發汽車集團，嚴陳莉蓮以策略夥伴身分出席鴻海科技日重要貴賓，搭乘量產版Model C，這款掛上LUXGEN嶄新品牌識別的n7正是納智捷首款推出的百萬電動車，日前第一波預接單短短兩天即創下突破1.5萬筆的好成績，納智捷也在科技日舉辦的同時限時啟動第二波接單活動，將會是以百萬以內價格入主的最後機會。

納智捷品牌日將於周四（20日）舉行，預計展演科技日上的3款電動車。其中，備受矚目的Luxgen n7規格，從今日科技日現場公佈model c未來量產化的細節數據，包含續航里程420km的標準版、續航里程達700km的長程版與零百加速度在3.8秒內的性能版三種版本。其中，續航里程420公里、配備lv.2等級ADAS 及手機鑰匙等先進功能的標準版，推測就是劉揚偉董事長預告能百萬內入主的版本，也就是LUXGEN n7最早交車的版本，車款配置與目前市場上主流競品旗鼓相當，破盤的價格預料將隨納智捷官網預售名額再開掀起瘋搶。