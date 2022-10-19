曾靜玟日前領軍團體「O.S.T泰雅的後代」開唱。（以馬內利音樂工作室提供）

由曾靜玟Kaljaljuy領軍，攜手黃詩甜Yaway、蔣玉傑Lowkin三位好友組成團體「O.S.T泰雅的後代」，日前舉辦「這不是原聲帶 這是泰雅的後代」演唱會，不僅吸引滿場粉絲、親友到場觀看，好友吳汶芳、小薰、鄭心慈特別現身力挺、黃宣與曾沛慈錄製祝賀VCR打氣。

有別過往獨自在開唱，這次有團員一起陪伴，曾靜玟感性告白：「一個人就是比較在意自己唱得好不好，但三個人就更在意的是和諧度！我們聲線擅長的領域不一樣，在歌曲裡互補對方的不足，真的很開心能擁有這麼好的團員。」

當唱到〈當世界安靜〉時，團員黃詩甜提及走過憂鬱症的心境，「其實真的很辛苦，不只我自己，身旁的人也很努力在把我拉出那樣的深淵裡，身邊的人陪伴真的很重要，透過歌詞的抒發、藥物的控制，讓吃了兩年藥的我回頭看，真的有數不盡的感謝」，曾靜玟也感動落下淚來，「覺得很不容易，也很感謝團員和製作人還有工作夥伴們，一路陪伴著彼此做完專輯和大大小小的演出！心裡真的很感謝，所以突然就想哭」。