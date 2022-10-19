洪佩瑜近日發行首張個人音樂專輯《明室 Silver Lining》，洪佩瑜也將宣傳期第一個電台live通告獻給「OH夜DJ」waa魏如萱，魏如萱表示：「陳建騏口中說了100萬遍的那張專輯終於發了！」洪佩瑜也說，自己慢慢孵，終於孵出等了11年的專輯，魏如萱聽完《明室》專輯後大膽預言，明年金曲獎入圍一定會有洪佩瑜的名字出現。

讓洪佩瑜聽完受寵若驚，感謝金曲歌后魏如萱開金口，她欣慰的說，雖然等了很久，但謝謝一路上支持、等候她的歌迷朋友，希望不會讓大家失望。接受魏如萱訪問時，洪佩瑜仍緊張不已，手狂發抖，甚至直播途中還因為喝水不小心嗆到，讓現場所有人擔心不已。

洪佩瑜也表示，其實對她來說，這些都是第一次，發片、宣傳期、上通告都是嶄新體驗，不知道該如何適應，魏如萱傳授洪佩瑜秘訣，上通告時帶著紙跟筆，若感到神經緊繃就在紙上畫圈圈，把那股壓力找到出口釋放。

洪佩瑜當下在現場實驗，果真放鬆不少，她謝謝魏如萱成為她的「精神鬆弛劑」，魏如萱鼓勵她，並送她四字箴言「熟能生巧」，魏如萱說現階段一定會很緊張，但過幾年後，妳再回想起那個緊張感，一定會格外珍貴。