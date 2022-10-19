因為搭擋王齊麟腳部舊傷復健治療，羽球雙打好手李洋這次前進歐洲賽事，暫時和學弟盧震搭配男雙，兩人在BWF超級750系列丹麥羽球公開賽第一輪，歷時38分鐘以21比18、21比14力退馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），晉級16強。

李洋／盧震是丹麥、法國及德國3站歐洲賽事暫時合作的男雙組合，兩人目前沒有世界排名，丹麥公開賽首輪就對上世界排名第10的吳世飛／伊祖丁，首局多數時間是落後方，但「李盧配」不放棄、努力縮小分差，在追到17比18落後僅落後1分，「李盧配」連拿4分，也收下該局。

第2局在進入技術暫停休息前，兩邊人馬分數打得接近，8次戰成平手也互換過領先，李洋／盧震在9比10落後時，靠著一波7比1攻勢站上領先、稍稍拉開差距，最後再以連下4分關門，收下16強門票。

李洋／盧震下一場對上丹麥組合貝伊（Jeppe Bay）／穆黑德（Lasse Mølhede），他們在首輪爆冷直落二打敗目前世界第1的日本組合保木卓朗／小林優吾，李洋透過臉書粉專表示，學弟盧震初登超級750賽事表現可圈可點，兩人是全新組合，沒有勝負壓力、享受比賽並累積經驗，以挑戰者姿態去衝擊對手，希望下一輪能再繼續突破。